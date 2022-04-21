В Мариуполе боевики четыре раза прикрывались мирными жителями — Шойгу
Москва, 21 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. При отходе украинские боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями. Об этом 21 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил министр обороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, на средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит.
Шойгу уточнил, что таких случаев было зафиксировано по меньшей мере четыре.
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Как сообщало ИА REGNUM, в больнице №4 города Мариуполя Донецкой Народной Республики оперативной группой военных экспертов ДНР совместно с представителями СК России были обнаружены тела 26 мирных жителей, которые погибли в результате массированных обстрелов со стороны украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Напомним, 19 апреля в Мариупольском порту был установлен флаг ДНР.