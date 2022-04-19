Мариуполь, ДНР, , 21:39 — REGNUM Флаг ДНР установили в Мариупольском порту. Видео опубликовано 19 апреля в интернете.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

Напомним, в Мариуполе продолжается зачистка. Жителям освобождённых районов в рамках спецоперации ВС РФ подвозят гуманитарную помощь.

Сегодня, 19 апреля, волонтёры вместе с бойцами Народной милиции ДНР доставили мирным жителям инвалидные коляски, продуктовые наборы, медикаменты, молоко и конфеты для детей.

Из города продолжается эвакуация жителей. За день в село Безыменное перевезли 170 жителей Мариуполя, в том числе 29 детей.

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