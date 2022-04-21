Мариуполь, ДНР, , 08:53 — REGNUM В больнице №4 города Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) оперативной группой военных экспертов ДНР совместно с представителями СК России были обнаружены тела 26 мирных жителей, которые погибли в результате массированных обстрелов со стороны украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что оперативная группа военных экспертов ДНР в СЦКК во главе с руководителем ведомства генерал-майором Якубовым Р. Х. вместе с представителями СК РФ продолжили документирование последствий вооруженной агрессии украинских нацистов против мирных жителей и гражданских объектов Мариуполя.

Также указывается, что 20 апреля эксперты снова работали на территории городской больницы №4, фиксируя и документируя факты массовой гибели гражданских лиц в результате действий киевских боевиков.

«Всего на территории 8 метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вновь сообщил о взятии под контроль завода «Азовсталь» в городе Мариуполе, на котором засели остатки банд бандеровцев и украинские военнослужащие.