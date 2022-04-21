Москва, 21 апреля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили в Харьковской области Украины ракету РСЗО. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

rosguard. gov. ru Ракета РСЗО

Уточняется, что неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня была обнаружена военнослужащими центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий в городе Изюме. Кроме того, обнаружен кассетный боеприпас. Оба снаряда были уничтожены накладным зарядом.

«В ходе специальных адресных мероприятий росгвардейцы досмотрели более 100 домовладений, в результате чего обнаружили и уничтожили два кассетных снаряда, нашли пять осколочных ручных гранат», — говорится в сообщении Росгвардии.

Кроме того, обнаружен планшет с элементами самодельного взрывного устройства, десять сотовых телефонов, флеш-накопители и жёсткие диски, которые переданы сотрудникам ФСБ России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля сотрудники Росгвардии во время проверок в Харьковской и Запорожской областях Украины обнаружили и изъяли вооружение и боеприпасы националистов. В их числе переносной зенитный ракетный комплекс, девять автоматов АК-74, восемь единиц охотничьего оружия, несколько сотен патронов различного калибра.

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