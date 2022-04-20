Луганск, , 11:37 — REGNUM Ряд диверсий пресекли правоохранители Луганской Народной Республики на территории Харьковской области Украины, также они выявляют и обезвреживают взрывоопасные предметы. Об этом сообщает 20 апреля пресс-служба МВД ЛНР.

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Сотрудники МВД ЛНР пресекают возможные диверсии в населённых пунктах. Так, после получения оперативной информации обнаружены оружие, боеприпасы и обмундирование, которые в дальнейшем могли быть использованы для дискредитации российских военных. Кроме того, задержан подозреваемый в торговле наркотиками.

«На постоянной основе проводится выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов, а также неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять угрозу для гражданского населения», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил изучить данные Минобороны России о провокациях на территории Украины, которые готовят украинские националисты.

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