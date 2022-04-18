Москва, , 12:08 — REGNUM Сотрудники Росгвардии во время проверок в Харьковской и Запорожской областях Украины обнаружили и изъяли вооружение и боеприпасы националистов. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе проведения адресных проверок в одном из населённых пунктов в Харьковской области спецназовцы Росгвардии за один день обнаружили и изъяли переносной зенитный ракетный комплекс, девять автоматов АК-74, восемь единиц охотничьего оружия, несколько сотен патронов различного калибра», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, несколько дней назад в Запорожской области военнослужащие и сотрудники Росгвардии вели бои с противником, в ходе которого офицер Росгвардии старший лейтенант Перков уничтожил двух националистов из состава диверсионно-разведывательной группы.

«Он отвлёк внимание на себя и дал возможность подчинённым занять позиции для обороны. Даже получив смертельное ранение, Перков продолжил вести огонь до последнего патрона», — отметили в Росгвардии.

В результате мужественных действий офицера атака националистов была отбита. В том же бою отличились старший сержант Р. Бабахов и ефрейтор Д. Кошелев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.