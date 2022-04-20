Брюссель, , 15:43 — REGNUM Европейские страны предлагают всё новые санкции в отношении России. Так, согласно источникам в Евросоюзе, на которые ссылается агентство Reuters, в их числе прекращение импорта из РФ ядерного топлива.

Запрет Silsor

Собеседник издания добавляют, что Европейская комиссия работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться «снизить цену» запрета на российскую нефть и убедить Германию и другие страны ЕС, которые пока этого не сделали, принять эту меру.

Некоторые страны ЕС также настаивают на других новых ограничениях. В их числе, запрет трансляции большего количества российских новостных каналов, приостановка выдачи виз россиянам и внесение в чёрный список дополнительных физических и юридических лиц, связанных с Кремлём, сообщили дипломаты.

Источники также подчёркивают, что ни одна из этих мер официально не была предложена, так как у стран разные позиции по ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Евросоюз ввёл против России пятый пакет санкций, куда входит запрет на поставки российского угля. Сторонники ужесточения санкций, к которым относится и Литва, призывают ввести на эмбарго на российские нефть и газ.

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Как ранее заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, страны Европейского союза приступили к разработке шестого пакета антироссийских санкций с «нефтяной опцией». По его словам, работа направлена на достижение консенсуса, единой позиции стран-участниц.

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