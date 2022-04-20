Брюссель, 20 апреля 2022, 15:43 — REGNUM Европейские страны предлагают всё новые санкции в отношении России. Так, согласно источникам в Евросоюзе, на которые ссылается агентство Reuters, в их числе прекращение импорта из РФ ядерного топлива.

Запрет
Запрет
Silsor

Собеседник издания добавляют, что Европейская комиссия работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться «снизить цену» запрета на российскую нефть и убедить Германию и другие страны ЕС, которые пока этого не сделали, принять эту меру.

Некоторые страны ЕС также настаивают на других новых ограничениях. В их числе, запрет трансляции большего количества российских новостных каналов, приостановка выдачи виз россиянам и внесение в чёрный список дополнительных физических и юридических лиц, связанных с Кремлём, сообщили дипломаты.

Источники также подчёркивают, что ни одна из этих мер официально не была предложена, так как у стран разные позиции по ним.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Евросоюз ввёл против России пятый пакет санкций, куда входит запрет на поставки российского угля. Сторонники ужесточения санкций, к которым относится и Литва, призывают ввести на эмбарго на российские нефть и газ.

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Как ранее заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, страны Европейского союза приступили к разработке шестого пакета антироссийских санкций с «нефтяной опцией». По его словам, работа направлена на достижение консенсуса, единой позиции стран-участниц.

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