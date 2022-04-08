Брюссель, 8 апреля 2022, 13:18 — REGNUM Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, следует 8 апреля из распространенного заявления Европейской комиссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский телеканал NBS отметил, что российская экономика страдает от давления со стороны Запада, но мало кто ожидает, что последний пакет санкций в отношении Москвы, одобренный Европейским союзом и США, будет более эффективным и «повлияет на поведение» президента России Владимира Путина больше, чем предыдущие ограничительные меры.
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