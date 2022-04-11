Люксембург, , 13:57 — REGNUM Страны Европейского союза приступили к разработке шестого пакета антироссийских санкций с «нефтяной опцией». Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 11 апреля в Люксембурге.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

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По его словам, работа направлена на достижение консенсуса, единой позиции стран-участниц.

«Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями», — сказал литовский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Люксембурге проходит встреча глав МИД стран ЕС. На минувшей неделе Евросоюз ввёл против России пятый пакет санкций, куда входит запрет на поставки российского угля. Сторонники ужесточения санкций, к которым относится и Литва, призывают ввести на эмбарго на российские нефть и газ.

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