Вильнюс, , 12:36 — REGNUM Генеральное консульство РФ в литовской Клайпеде прекратило свою деятельность. Об этом 20 апреля сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто», — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Напомним, с 4 апреля после решения литовских властей отозвать разрешение на деятельность генконсульства в Клайпеде диппредставительство РФ прекратило приём посетителей. Сотрудникам ведомства дали 15 дней на выезд из Литвы.

В марте литовский МИД объявил о высылке четверых сотрудников российского посольства в Литве. Их объявили персонами нон грата «за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

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Как заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, литовское правительство приняло решение о снижении уровня дипломатического представительства в ответ на военную спецоперацию России на Украине. Общение с Россией будет осуществляться на уровне временных поверенных.

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