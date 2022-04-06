Рига, 6 апреля 2022, 05:54 — REGNUM Власти Латвии решили закрыть генеральные консульства России в городах Даугавпилс и Лиепае, 5 апреля сообщило на своем сайте латвийское министерство иностранных дел.
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Кроме того, правительства республики объявило о высылке из страны 13 российских дипломатов. В ведомстве отметили, что такие шаги сделаны из-за специальной военной операции РФ на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Литва объявила о том, что высылает из страны посла РФ в Вильнюсе и отзывает своего посола из Москвы. 5 апреля МИД Эстонии принял решение закрыть генеральное консульство России в Нарве и выслать из республики 14 российских дипломатов.
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