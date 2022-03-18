Вильнюс, , 15:45 — REGNUM Четверо сотрудников российского посольства в Литве объявлены персонами нон грата. Заявление об этом опубликовано 18 марта на сайте литовского МИД.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Посла России в Литве Алексея Исакова вызвали в литовское министерство иностранных дел и вручили соответствующую ноту. Четверых сотрудников посольства объявили нежелательными в Литве «за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Дипломаты должны покинуть литовскую территорию в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Латвия 18 марта объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства, Болгария высылает десять дипломатов РФ.

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