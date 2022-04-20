Токио, 20 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Соединённым Штатам выгодно продолжение конфликта на Украине. Такой вывод делал экономист Кэйити Кая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Так, прежде всего Вашингтону будет на руку серьёзный продовольственный кризис, который станет последствием украинского конфликта и может спровоцировать голод во многих странах. При этом развитые государства смогут так или иначе обеспечить себя необходимыми запасами, чего нельзя сказать об остальных странах.

В статье для Shukan Gendai эксперт указывает, что это, в частности, касается пшеницы, 30% мирового экспорта которой обеспечивают Россия и Украина. Он напомнил, что по этому показателю эти страны занимают первое и пятое место соответственно. Эта ситуация уже отразилась на стоимости пшеницы. По сравнению с прошлым годом в первом квартале 2022 года они выросли в полтора раза. И в случае затягивания эскалации на Украине подорожание продолжится.

Для Соединённых Штатов, для которых продовольствие, наряду с нефтью и валютой, стало инструментом гегемонии ещё в 1970-х годах, сложившаяся ситуация обещает выгоды. По мнению эксперта, с её помощью Вашингтон надеется сохранить и упрочить своё доминирующее положение.

«Если Европа откажется от поставок природного газа из России, экспорт на континент газа из США (в виде СПГ) увеличится. Если сюда добавить и ожидаемый в мире дефицит продовольствия, то влияние американских зерновых корпораций станет еще больше, а это также будет способствовать сохранению валютной гегемонии доллара», — констатировал Кая.

Он также подчеркнул, что в связи с ситуацией на Украине крупные игроки так или иначе будут максимально преследовать свои интересы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный аналитик Драго Боснич указал на явную выгоду для США и Европы от конфликта на Украине. По его словам, помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов.

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