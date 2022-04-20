Нью-Йорк, США, , 09:20 — REGNUM Запад не заботят судьбы и жизни граждан Украины, для него это «всего лишь пушечное мясо» в борьбе против России. Об этом 19 апреля на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — подчеркнул российский дипломат.

Это касается и призывов со стороны западных стран к прекращению огня. По словам Полянского, они являются «псевдомиротворческими», а их настоящая цель — перевооружение украинских вооружённых сил во время паузы в боевых действиях.

Дипломат добавил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявило, что в Европейском союзе продолжают выступать за решение конфликта на Украине путём переговоров, так было до его начала, так остаётся и сейчас. При этом, по его словам, решение о прекращении военных действий на Украине «остаётся за Москвой». И до этих пор ЕС будет оказывать Украине финансово-экономическую и военную поддержку и продолжит работать над санкциями.

Стано подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину — «это не поддержка войны, а поддержка способности Украины обороняться».

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