Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Поставляемое западными странами киевскому режиму оружие и боеприпасы «не будет иметь никакого стратегического значения». Об этом в статье для портала InfoBrics заявил военный аналитик Драго Боснич.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хуже того, даже их тактическое воздействие сомнительно, учитывая, что украинским военным понадобятся месяцы тренировок, чтобы научиться правильно использовать это оружие, а времени у них просто нет», — подчеркнул эксперт.

Боснич также указал на то, что «российские военные уже уничтожили тысячи единиц модернизированной украинской техники, на которой у украинцев были годы, чтобы потренироваться».

«Таким образом, становится ещё яснее, что эти поставки оружия имеют сомнительную военную ценность для отчаявшегося режима в Киеве», — констатирует аналитик.

А вот выгода для США и Европы от этого налицо, указывает Боснич.

«Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов», — пишет он.

При этом американские и британские военно-промышленные гиганты не собираются останавливаться на достигнутом — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, отмечается в материале.

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«Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», — подытожил автор публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к американским властям с призывом прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы.