Вашингтон, 20 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Запад ради построения «миропорядка, основанного на правилах», не брезгует «грязными методами». Об этом, обращаясь к западным коллегам в СБ ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Запад

В качестве примера он привёл шпионаж сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пользу Киева.

«В том, какими грязными приёмами вы готовы пользоваться ради построения так называемого миропорядка, основанного на правилах, мы лишний раз убедились, когда нашли доказательства того, что СММ ОБСЕ на Украине вместо наблюдения и фиксации нарушений режима прекращения огня попросту шпионила на Киев, передавая украинским военным данные с камер слежения для корректировки огня», — цитирует РИА Новости дипломата.

Полянский также добавил, что сбор доказательной базы «по этому крайне нелицеприятному факту» продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В свою очередь российские следователи изучат информацию о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на территории Донбасса.

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Напомним, по данным министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооружённых сил и полиции стран НАТО. В дальнейшем в состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-розыскной деятельности.

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