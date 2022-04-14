Москва, , 10:18 — REGNUM Российские следователи изучат информацию о ведении разведывательной деятельности агентами миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Донбасса. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом 14 апреля сообщили в СКР.

Миссия ОБСЕ OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

«Бастрыкин поручил установить обстоятельства ведения представителями комплекса ОБСЕ разведывательной деятельности на территории Донбасса и дать юридическую оценку действиям причастных к этому лиц», — уточнили в следственном ведомстве.

Напомним, по данным министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики, в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прикомандировывались действующие сотрудники вооружённых сил и полиции стран НАТО. В дальнейшем в состав контингента вошли бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной либо оперативно-розыскной деятельности.

«Эти разведчики легализовывали свой статус дипломатических агентов, который определялся министерством иностранных дел Украины, и имели соответствующие привилегии и иммунитет», — указали в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мониторинговой миссии ОБСЕ следует объяснить, чем именно занимались её представители в Донбассе.

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