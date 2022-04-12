Москва, , 15:53 — REGNUM Мониторинговой миссии ОБСЕ следует объяснить, чем именно занимались её представители в Донбассе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, от миссии нужны объяснения по текущим задачам, хотя слово «миссия» не очень уместное. Представители ОБСЕ сами себя так называют, хотя не являются таковыми довольно давно.

«Это ещё предстоит всё выяснить. Но мне кажется, сейчас должна выступить с соответствующими заявлениями эта организация и объяснится: что, в каком формате она делает в данном регионе», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что ОБСЕ следует прекратить свою деятельность в республике до 30 апреля. Минские соглашения уже неактуальны, правовая реальность изменилась после признания республики Россией, пояснила она.

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