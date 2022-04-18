Москва, 18 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Почти одна тысяча российских вагонов, которые следовали в Калининград, задержаны в Литве. Об этом Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) сообщил Министерству транспорта России.

Utlc.com Грузовые вагоны

В письме, направленном в ведомство 13 апреля, на которое ссылается газета «Коммерсантъ», указано, что среди них оказались в том числе цистерны с нефтяными грузами. Отмечается, что трудности с транспортировкой начались из-за санкций, введённых в ответ на российскую военную операцию на Украине.

«Имеются факты задержания законно ввезённых вагонов российских компаний на территории Финляндии», — отмечают в письме СОЖТ.

По словам председателя правления грузоперевозчика Railgo Рахмана Халилова, в стране остаются около 30 российских лизинговых цистерн.

В этой связи СОЖТ просит правительство рассмотреть способы снижения рисков при перевозках через «недружественные» страны. В частности, речь идёт о принятии государством гарантий по возмещению операторам стоимости утраченных на территории Литвы вагонов, формировании страхового продукта по нивелированию этих рисков или привлечении для их перестрахования Российской национальной перестраховочной компании.

Кроме того, Союз операторов железнодорожного транспорта жалуется, что паромная переправа в Калининград Усть-Луга — Балтийск достигла максимума провозной ёмкости, и просит укомплектовать паромную переправу необходимым количеством паромов, а также перевести с других направлений не менее четырёх скоростных грузопассажирских паромов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 9 апреля по утро 10 апреля таможенное управление Службы государственных доходов Латвии не пропустило в республику 152 грузовика с российскими и белорусскими номерами на фоне нового запрета со стороны Европейского союза.

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