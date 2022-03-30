Вильнюс, , 14:40 — REGNUM По вопросу возможного запрета на транзит через территорию Литвы грузов в Калининградскую область должно быть принципиальное решение Брюсселя. Его ожидают в Вильнюсе. Об этом 30 марта заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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«В настоящее время мы ожидаем оценки Евросоюза», — цитирует ТАСС главу правоохранительного ведомства.

Билотайте подчеркнула, что её задачей в качестве главы МВД является «обеспечение безопасности в данной ситуации, обеспечение того, чтобы жители Литвы не чувствовали себя в опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс не сможет в одностороннем порядке принять решение о запрете транзита грузов в Россию, так как это идет вразрез с установками Евросоюза.

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Она напомнила, что граница России охватывает Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Финляндию. По словам Шимоните, было бы оптимальным, если бы все граничащие с РФ западные страны пришли «к единственному решению».

Напомним, с призывом запретить автомобильные и морские перевозки в направлении России и Белоруссии, а также отказать в возможности судам этих стран заходить в порты ЕС, ранее выступила страны Прибалтики и Польша.

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