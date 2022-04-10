Рига, , 12:38 — REGNUM Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) Латвии с 9 апреля по утро 10 апреля не пропустило в республику 152 грузовика с российскими и белорусскими номерами на фоне нового запрета со стороны Европейского союза. Об этом 10 апреля сообщил представитель СГД Андрей Вайварс.

Грузовик Alf van Beem

По словам Вайварса, которые приводит «Интерфакс», несмотря на то, что антироссийские санкции Евросоюза предусматривают определенные исключения для пропуска некоторых грузов, пока система о таких исключениях еще не работает.

При этом представитель СГД уточнил, что задержанные на границе Латвии водители не знали о новом запрете со стороны ЕС и теперь, когда эта информация уже распространилась, большая часть водителей не пытается пересекать границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской компании, выпускающей приборы для нефтехимических лабораторий, с уходом импорта спрос на продукцию вырос в пять раз.