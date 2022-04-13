Москва, 13 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пока что нужен для того, чтобы публично капитулировать, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Council.gov.ru Олег Морозов

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«Он отрезает себе последние тропинки к отступлению и компромиссу. Мир с ним уже невозможен! Даже если он случится на каких-то условиях, самому Зеленскому придётся провести остаток жизни в подземном бункере под охраной головорезов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как НАТО на Украине теперь уже не будет никогда. Но и это его не спасёт. «Кинжал» пробивает бункер любой глубины», — отметил Морозов.

«Сегодня он пока нужен, чтобы публично сдаться и капитулировать. Его легитимность ограничивается подписью под актом о капитуляции. А завтра навсегда останется военным преступником в розыске, которого рано или поздно настигнет справедливое возмездие», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский предложил обменять политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

«Медведчук — кто угодно, но не военнопленный! Депутат, политик, обвиняемый в измене, кум Путина — но точно, не участник боевых действий», — отметил Морозов.

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