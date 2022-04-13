Москва, , 09:25 — REGNUM Задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука потребовалось президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы отвлечь внимание от гибели националистов и морских пехотинцев в Мариуполе. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьёт слив и гибель «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и морских пехотинцев в Мариуполе», — написал бывший парламентарий в телеграм-канале.

По его словам, Медведчук мог всё это время находиться в руках СБУ, «до нужного момента и когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении «блестящей» операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии».

«Опять лицедей — молодец. А про Мариуполь, как про устроенный теракт в Краматорске уже и забыли», — подчеркнул Кива.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своём телеграм-канале украинских лидер опубликовал фотографию похожего на оппозиционера человека в военной форме и в наручниках. Когда и где сделана фотография — неизвестно.

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Позднее Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных.