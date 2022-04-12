Донецк, , 10:38 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 апреля заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя постановление Государственного комитета обороны ДНР от 9 апреля о признании неправомерным продление деятельности СММ ОБСЕ на территории республики.

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«Деятельность миссии не должна продолжаться на территории республики, поскольку и политическая реальность изменилась — Минские соглашения уже неактуальны, и правовая реальность изменилась благодаря официальному признанию ДНР со стороны РФ», — подчеркнула Никоновора. она добавила, что на данный момент это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ.

«Соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики», — заявила Наталья Никонорова, слова которой приводятся в телеграм-канале МИД ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта, мониторинговые команды миссии ОБСЕ из патрульных центров в Донецке и Луганске были эвакуированы в полном составе, команда по мониторингу, базирующаяся в Харькове, была переведена в Днепропетровск и ожидала дальнейшего выезда из страны. Мониторинговая команда в Херсоне находилась на тот момент в укрытии, в связи с непрекращающимися боевыми действиями, включая обстрелы и боевые столкновения.

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