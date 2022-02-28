Киев, , 03:29 — REGNUM Эвакуацию большей части состава своей миссии обеспечила миссия ОБСЕ на Украине. Об этом 28 февраля сказано в ежедневном отчете миссии, опубликованном на её сайте.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение об эвакуации членов международной миссии ОБСЕ было принято 25 февраля, после начала спецоперации России на Украине. Была завершена эвакуация наблюдателей миссии ОБСЕ на Украине из городов Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Днепр, Одесса, Киев, Северодонецк, Мариуполь, Краматорск. Сотрудники миссии в Харькове и в Херсоне изучают ситуацию, чтобы выбрать наиболее безопасное время для эвакуации, в настоящее время они находятся в укрытии в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Команды ОБСЕ в Луганском и Донецком центрах миссии ожидают эвакуации через территорию России. Глава миссии и руководство головного офиса в Киеве останутся для наблюдения за эвакуацией оставшихся сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные готовы обеспечить безопасность сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине.

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