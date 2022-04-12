Москва, 12 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Историю об украинских стариках, которые с красным знаменем вышли к бойцам ВСУ, приняв их за российских солдат, рассказал на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский. Видеозапись его выступления опубликована в сети.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Знамя Победы на Красной площади

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По его словам, ролик о бабушке с красным флагом широко разошёлся по соцсетям и мало кого оставил равнодушным. Женщина рассказала, как долго ждала освобождения. Солдаты ВСУ дали ей пакет с продуктами, но взамен забрали знамя и начали его топтать.

«И тогда бабушка, поняв свою ошибку, демонстративно возвращает им продукты и требует вернуть знамя, за которое воевали её родители. Дальше ролик обрывается», — рассказал Полянский.

Дипломат выразил надежду, что со стариками ничего не случилось. Подвиг и смелость старушки со знаменем вдохновили многих, отметил он. Полянский также пожелал, чтобы вскоре старики дождались освобождения Украины и 9 мая смогли без опаски почтить память тех, кто боролся с нацизмом.

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