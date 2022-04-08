8 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Соцсети и телеграм-каналы облетели видеокадры украинской старушки с Красным Знаменем, которая отказалась брать продукты у ВСУшников, растоптавших красный флаг. Реакция не заставила себя ждать.

Наталья Павлова, , 13:39 — REGNUM Сеть облетело видео, как пожилая жительница украинского села вышла встречать с Красным Знаменем военных, полагая, что это российские солдаты-освободители. Она сказала, что очень ждали их, молились за народ и за Путина. Солдаты решили «отблагодарить» сельчанку за долгое ожидание и предложили ей продукты. Старушка до последнего отказывалась от провианта, убеждая их оставить продукты себе. Вручив пакет, военные стали выкрикивать лозунг, прославляющий Украину. Ошарашенная бабушка не могла поверить в это. Затем бандит отбросил флаг на землю, встал на него своими грязными сапогами и стал его топтать. Кто бы мог подумать, что она окажется сильнее духом и смелостью многих мужчин. Женщина не раздумывая сложила продукты обратно в пакет и отдала их преступникам.

Родина-мать Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За тот флаг мои родители погибали, а вы его топчете!» — обратилась она к военным.

Много ли среди нас найдется таких смелых и отчаянных патриотов? Пользователи соцсетей считают поступок украинской бабушки настоящим подвигом и призывают наградить её, а действия солдат ВСУ — нацистскими.

«Теперь за этот образ наши пацаны с двойной силой будут бить», — написал Валентин К.

«Эту бабушку скоро на знамёнах начнут изображать и на военной технике», — добавил Й. Й.

«А ведь старушка победила в этой схватке свинорылое существо, бабушка сильнее!» — воодушевлён увиденным Сергей С.

«Смелая бабулечка, не стала брать фашистскую подачку, и как ей больно было увидеть, что нелюдь встал на флаг. Интересно, что эти мрази сделали с ними», — переживает Светлана Я.

Пожилая жительница украинского села вышла встречать солдат ВСУ с Красным Знаменем Цитата из видео (Валентина Бежецкая)

«Пусть хоть у нас наверху посмотрят, как выглядит патриотизм!» — пишет Федор Ч.

«Бедные люди, они ещё ту войну, наверное, застали и помнят», — добавил Артем Ж.

«Кошмар. Деградация налицо. Господи, это флаг Победы. Что же вы, твари, делаете. Вояки с детьми да стариками», — отозвалась Ольга П.

«Бабушка — молодец! Она показала силу русского духа! В этом флаге честь и сила, а они его топчут. Старушка — настоящий герой!» — поражён Валентин К.

«У бабушки больше мужества, чем у многих из нас», — считает Антон С.

«Эта бабушка — настоящая героиня. Вот истинный патриот, который стоит перед врагом и не сдаётся», — констатирует Ирина Д.

«Бабулечка так обрадовалась, столько ждала прихода России. Бедненькая, вышла встречать, а эти вояки только поиздевались, хорошо, хоть не убили (очень-очень на это надеюсь), но память — самое ценное, дорогое, буквально растоптали. Где же наши солдаты?» — интересуется К.

«Сколько мужества в этой хрупкой женщине. Вот он — русский дух», — отметила Ольга З.

«Бабушка, ты одна стоишь тысячи наших «патриотов». Пример нам всем», — добавила Алена К.

«Бабушка отважная. Видно, советской закалки человек. Не испугалась, как поняла, что её обманули молодые здоровые с оружием. Это всё равно, что дать бой одной целой роте или батальону. Это надо показать не только украинцам и многим русским людям в России. Какая славная гражданка Советского Союза», — утверждает Т. Д.

«Столько лет старики хранили знамя СССР, вот это принципы! Вот это воля! Вот это любовь к Родине!» — заявила Светлана.

«Бабушке поклон до самой земли. Показать всем нашим солдатам, чтобы знали, за что они воюют. Слёзы», — отозвался Ильдус С.

«Вот это люди. Их печеньками не купишь, как некоторых», — горд Б. Б.

«Эта бабулечка — символ будущего, начала новой страны», — уверен З.

«Она и есть Родина-мать!» — пишет Хант.

«Достойна награды, как солдат, который не отказался от веры и призвал своих братьев продолжать работать», — призывает Валерий М.

Знамя победы

«После победы над нацистами следует приехать к этой бабушке и попросить у неё это знамя для музея, чтобы следующие поколения знали, как надо закалять сталь», — дополнил Валентин З.

«Не продалась бабулька за банку тушёнки!» — высказалась Оксана.

«Уверен, иностранцу не понять этого ролика. А ведь она именно такая — русская душа флаг на туалетную бумагу не променяет», — поддержал К. Ч.

В соцсетях и телеграм-каналах после увиденного стали появляться стихи о бесстрашной бабушке.

«Сынки, родимые, ребята!» —

Навстречу бабушка пошла,

Увидев во дворе солдатов.

Она их с дедом так ждала!

Ждала в разбомбленной мазанке

В подвале без еды, питья.

И вот в руках консервов банка…

Но тут. «Постойте! Так нельзя!»

«Сынки» топтали флаг Победы,

Для них он тряпка для быка.

Стояла бабка рядом с дедом