Донецк, 11 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими силовиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 11 апреля представительство ДНР в СЦКК.

Wikimedia Ясиноватая

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Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем на улице Первомайская. Кроме того, пострадали 12 домостроений.

«В Ясиноватой число жертв после обстрела ВФУ возросло до одного погибшего и четырёх раненых», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Ясиноватую украинские силовики обстреляли с начала суток несколько раз, в том числе из РСЗО «Град» (5 снарядов). Кроме того, по городу выпустили 24 снаряда калибра 122 мм по состоянию на 14:10.

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