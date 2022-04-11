Донецк, , 15:33 — REGNUM Окружённые в Мариуполе украинские националисты нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики и попытались вырваться из города. Об этом командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал 11 апреля в своём телеграм-канале.

Александр Ходаковский YouTube.com|Суть времени

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По его словам, силы ДНР контролировали с воздуха все движения колонны противника с момента её формирования. Навстречу защитникам республики потянулись «порядка тридцати боевых машин, включая самоходки», но в результате техника была брошена, боевики рассеялись по округе. Их отлавливают.

«Противник нанёс на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну и ночью попытался вырваться из Мариуполя», — рассказал Ходаковский.

Он подчеркнул, что эти отчаянные попытки спастись только подтверждают безнадёжное положение украинских националистов.

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