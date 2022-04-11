Веллингтон, 11 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолёт C-130 Hercules с 50 военнослужащими сил обороны, которые помогут транспортировать и распределить военную помощь Украине. Об этом 11 апреля на пресс-конференции после заседания правительства сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, пишет газета The New Zealand Herald.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Она уточнила, что самолёт Hercules C-130 присоединится к другим военным самолётам из стран-партнеров, которые будут летать по Европе, в течение следующих двух месяцев. Кроме того, ещё восемь специалистов по вопросам материально-технического обеспечения будут отправлены в Германию с целью оказания помощи в перевозке оборудования и людей к границе с Украиной.

Также, по её словам, Новая Зеландия выделит 7,5 миллиона новозеландских долларов на закупку оружия и боеприпасов через Великобританию. Всего же власти страны приняли решение о выделении более 13 млн новозеландских долларов (около $8,8 млн) в качестве помощи Украине, уточнила Арден.

Читайте также: Новая Зеландия планирует отправку гуманитарной помощи на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта правительство Новой Зеландии приняло решение направить на Украину гуманитарную помощь размером 8 млн новозеландских долларов ($5,3 млн).