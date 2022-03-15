Веллингтон, 15 марта 2022, 05:18 — REGNUM Гуманитарную помощь размером 8 млн новозеландских долларов ($5,3 млн) решило направить на Украину правительство Новой Зеландии. Об этом 15 марта Об этом 15 марта заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

Флаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии

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Новая Зеландия для поддержки Украины выделит дополнительно 4 млн новозеландских долларов ($2,7 млн). Эти денежные средства станет дополнением к выделенным ранее 2 млн новозеландских долларов ($1,3 млн).

Кроме того, министр сообщила, что ещё 2 млн новозеландских долларов в виде двух пакетов помощи будут направлены в ООН для организации помощи украинским беженцам.

Махута обещала продолжить разрабатывать вопрос по дальнейшим мерам поддержки Украины. На сегодняшний день общий объем финансов, направленных Новой Зеландией в качестве помощи Украине возрос от 2 млн до 10 млн новозеландских долларов.