Донецк, 11 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Кировский район города Донецка второй раз за сутки подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Dan-news.info Последствия обстрела

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В 09:45 по местному времени (совпадает с московским) по Кировскому району выпустили два снаряда калибра 152 мм со стороны Новомихайловки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 09:15 Кировский район обстреляли со стороны Красногоровки. По городу выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Обстрелян и Петровский район Донецка. В 09:20 со стороны Красногоровки выпущено три снаряда калибра 122 мм.

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