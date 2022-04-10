Донецк, , 12:31 — REGNUM В результате обстрела со стороны в Донецке без энергоснабжения остались 285 трансформаторных подстанций и 40 тыс. абонентов в Кировском, Петровском, Ленинском районах. Об этом 10 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

За минувшие сутки, с 09:00 9 апреля до 09:00 10 апреля, на территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 29 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВСУ.

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