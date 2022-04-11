Москва, 11 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два склада боеприпасов. Об этом 11 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Боеприпасы

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«В районах населённых пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов», — уточнил он.

Кроме того, в результате высокоточных ударов в районах населённых пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области уничтожено девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинских вооружённых сил в районе Новомосковска Днепропетровской области.