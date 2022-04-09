Москва, 9 апреля 2022, 11:13 — REGNUM В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе Новомосковска Днепропетровской области. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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