Луганск, 11 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Украинские войска вновь обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом 11 апреля сообщили в представительстве республики в Совместном центрепо контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел

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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 09:45 с направления населённого пункта Новозвановка по населённому пункту Первомайск», — заявили в представительстве.

Уточняется, что по городу было выпущено восемь снарядов с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, выпустив по населённому пункту семь снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела получил ранение мирный житель. Кроме того, в населённом пункте повреждено два жилых дома и Первомайская школа №8.