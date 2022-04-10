Луганск, , 18:51 — REGNUM В результате обстрела Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение мирный житель. Об этом 10 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1975 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте повреждено два жилых дома и Первомайская школа №8.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Первомайск с применением артиллерийского орудия.