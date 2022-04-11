Москва, 11 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Вопрос о создании международной группы для расследования произошедшего в городе Буча под Киевом пока не стоит. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в опубликованном 11 апреля интервью газете «Известия».

Un.org Дмитрий Полянский

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По его словам, представители некоторых стран призывали к расследованию инцидента в Киевской области, но неясно, кто и как это должен делать. Российская сторона не доверяет никаким «независимым» расследованиям Запада и Украины.

«Я не слышал про формирование международной расследовательской группы в формате ООН для расследования произошедшего в Буче. В практической плоскости этот вопрос пока не рассматривается, и я сомневаюсь, что здесь может быть найдено какое-то решение, а без чёткого мандата ООН этим заниматься не может», — сказал Полянский.

Он напомнил о «расследовании» гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году и отметил, что тот процесс «всё больше напоминает постановочный фарс». Международные структуры, которые занимаются подобными расследованиями, очень сильно подвержены влиянию со стороны Запада, их выводы вряд ли беспристрастны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Минобороны России опровергли причастность российских военных к расправам над мирными жителями в Буче. Видеозаписи с телами погибших, якобы сделанные в этом городе, ранее распространили украинские и западные СМИ.

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