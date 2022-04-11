Москва, , 08:37 — REGNUM Провокация киевских властей в украинском городе Буча, где якобы погибло большое количество мирных жителей, представляет собой «спектакль с трупами». Об этом 11 апреля заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Спектакль «Стенограмма» Na-doskah.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Такой комментарий он оставил в своём телеграм-канале под размещённым видео, на котором украинские военные тащат тело погибшего по дороге на верёвке. Он добавил, что эти кадры были случайно показаны на «президентском телеканале», но позже удалены.

«Ещё одно подтверждение подготовки и инсценировки украинскими спецслужбами «спектакля с трупами» в Буче», — отметил экс-депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией, напомнив, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

Читайте также: В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

На днях на украинском телеканале «Freedom» случайно были показаны фрагменты видеозаписи, на которой запечатлено как военные ВСУ раскладывают трупы в Буче под Киевом для подготовки провокации против Вооружённых сил России. После этого один из ведущих политиков Европы потребовал у президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче, это не постановка Киева.

Ранее по теме: Венгрия призвала провести независимое расследование провокации в Буче