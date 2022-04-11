Париж, 11 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Восьмилетний санкционный курс Запада обернулся провалом. Это доказывает признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, пишет французская газета Monde diplomatique.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По мнению авторов статьи Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер, вряд ли будут успешными и те ограничительные меры, которые были введены в отношении России после признания ЛНР и ДНР. Подобные решения не приводили к успеху никогда, даже если принимались в отношении не столь мощных государств.

«Признание Россией самопровозглашённых республик Донбасса <…> демонстрирует провал санкционной политики Запада, проводимой на протяжении последних восьми лет», — указано в статье.

Неэффективна и опасна, продолжают Ришар и Робер, международная политика ультиматумов. Они провоцируют ответные меры.

«Будучи жалкой заменой дипломатии, спираль односторонних мер теперь грозит привести к войне в Европе», — полагают они.

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