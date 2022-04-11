Люксембург, , 08:46 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций против Москвы в понедельник, 11 апреля, в Люксембурге, передает BFM TV.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Европейские страны поддерживают прекращение закупок нефти и газа из России.

«Мы только что ввели жесткие санкции против России и готовимся к шестой волне», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийский канцлер Карл Нехаммер встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным в понедельник 11 апреля.

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