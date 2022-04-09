Москва, 9 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, а её неядерный статус — закреплён. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ», — сказал он.

По мнению Анатолия Антонова, Россия должна сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить подрыв договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз РФ, исходящих с украинской территории, быть не должно, подчеркнул посол России в США.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию по защите республик Донбасса, установлению мира, денацификации и демилитаризации Украины.