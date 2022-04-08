Южно-Сахалинск, 8 апреля 2022, 03:16 — REGNUM Гражданский долг всех жителей России, не задействованных в специальной операции в защиту Донбасса, поддержать вооруженные силы и президента Владимира Путина, считает депутат Думы Южно-Сахалинска Николай Артёменко.
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«Я считаю, что наш президент принял единственное правильное решение отдав приказ о проведении специальной операции на Украине по защите Донбасса и его жителей от геноцида. Мы должны поддерживать президента. Должны поддерживать наши вооружённые силы. Это гражданский долг, тех людей, которые не участвуют в военных событиях», — цитирует Артёменко телеграм-канал правительства островного региона.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли вечером 7 апреля из артиллерийских орудий столицу ДНР.