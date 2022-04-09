Москва, 9 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Обмен военнопленными, который был запланирован на 8 апреля, не состоялся по вине киевского режима. Об этом 8 апреля вечером заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны, в очередной раз, так и не состоялся», — сказал он.

Также начальник Национального центра управления обороной РФ уточнил, что Киев в течение суток неоднократно вносил изменения в формат обмена и сокращал количество заявленных к обмену военнопленных, а затем спланированный обмен был отвергнут украинской стороной без объяснения причин.

Кроме того, Мизинцев отметил, что данный факт говорит о безразличном отношении киевских властей к судьбе военнослужащих ВСУ и подчеркнул, что перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии Киевом истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что страны т.н. «цивилизованного Запада», а также международные правозащитные организации до сих пор никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными