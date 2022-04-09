Москва, , 08:26 — REGNUM Страны т.н. «цивилизованного Запада», а также международные правозащитные организации до сих пор никак не отреагировали на заявления России о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными. Об этом 8 апреля вечером заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Страны так называемого «цивилизованного Запада», Организация Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста, а также другие международные правозащитные организации, проявляя полное безразличие к гуманитарным вопросам, инициированным РФ, до настоящего времени никак не отреагировали на заявления российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными», — сказал он.

Также Мизинцев отметил, что 7 апреля в ходе пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Стотенберг выступил с призывом расследовать все сообщения о военных преступлениях на Украине, однако лицемерно отказался комментировать видеоматериалы об убийствах украинскими нацистами российских военнопленных, так как якобы «ничего конкретного об этом не знает».

При этом начальник Национального центра управления обороной РФ добавил, что еще 6 апреля американское издание The New York Times подтвердило подлинность видеозаписи, на котором украинские националисты расстреливают раненых российских военнослужащих

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике обесточены 60 трансформаторных подстанций и 4599 бытовых абонентов.