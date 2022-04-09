Москва, 9 апреля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» и её производные должны быть эффективны и против варианта «Омикрон"-штамма коронавируса ХЕ. Такое заявление сделал 8 апреля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По мнению специалиста, российская вакцина «Спутник V», а также «Спутник Лайт» и назальная форма вакцины будут эффективны против варианта штамма коронавируса ХЕ. Вариант ХЕ является сочетанием штаммов «Омикрона» ВА.1 и ВА.2, а российская вакцина эффективна против обоих штаммов. Следовательно, препарат будет эффективен и против комбинации штаммов коронавируса, которая получила название ХЕ.

Напомним, вариант ХЕ был обнаружен в Великобритании 19 января текущего года. По предварительным данным ВОЗ, новый вариант коронавируса может оказаться самым заразным из всех штаммов, выявленных с начала пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что новый вариант коронавируса ХЕ вряд ли способен спровоцировать новую волну заболеваемости. Учёный усомнился в «суперсвойствах», приписываемых новому варианту ХЕ.