Женева, Швейцария, , 06:09 — REGNUM Предупреждение о распространении штамма ХЕ коронавируса, который определён как самый заразный из существующих, сделала Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 7 апреля сообщила американская газета Los Angeles Times.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность штамма ХЕ может быть на 10% выше по сравнению с вариантов BA.2, или «Стелс-Омикрон». Но учёные попросили не делать поспешных выводов о том, будет ли скорость распространения нового штамма такой же как у «Стелс-Омикрона». Для такого утверждения пока нет данных.

Штамм ХЕ коронавируса был выявлен учёными в Великобритании, он является подвариантом «Омикрона». До настоящего времени остаётся неизвестным, насколько велика опасность данного штамма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов выразил сомнения в том, что у штамма коронавируса ХЕ могут обнаружиться какие-то уникальные свойства, позволяющие ему спровоцировать новую волну заболеваемости.

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