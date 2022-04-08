Донецк, 8 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Нанеся ракетный удар по Краматорску, украинские военные продолжают исполнять свою кровавую роль. Об этом 8 апреля в ходе пресс-конференции заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова.

Флаг ДНР

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«То, что сегодня произошло в Краматорске, — это чудовищно. Есть такие же точно события, которые происходили, я имею в виду выстрел из «Точки-У» по центру Донецка в марте», — напомнила она.

«Для нас уже не ново, что украинская власть и вооружённые силы Украины используют такие кровавые провокации», — цитирует Донецкое агентство новостей слова главы МИД ДНР.

Она добавила, что в ДНР уже хорошо знакома позиция киевских властей при освещении подобных событий — никаких доказанных фактов и куча противоречий. По её словам, всё это делается «всего лишь для того, чтобы оправдать кровавые события, которые они сами и реализовали».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики 8 апреля нанесли ракетный удар «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске, где проходила эвакуация местного населения. По последним данным, погибли более 30 мирных граждан.

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В Минобороны РФ опровергли причастность к атаке, подчеркнув, что такие ракеты стоят на вооружении только у украинской армии. В ведомстве подчеркнули, что все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершённой Россией «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в Краматорске являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности.

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