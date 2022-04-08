Москва, , 13:11 — REGNUM Минобороны России опровергло заявления киевского режима о якобы нанесении ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Министерство обороны РФ Tourister.ru

«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось.

«Особо подчеркнем, — тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — напомнили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики 8 апреля нанесли ракетный удар «Точкой-У» по Краматорску.