Донецк, 8 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 250 снарядов и мин. Об этом 8 апреля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«За прошедшие сутки противник выпустил более 250 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что со стороны ВСУ были обстреляныы попали районы десяти населённых пунктов ДНР и в результате украинской агрессии 23И мирных жителя, в том числе один ребёнок, были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа киевские вооруженные формирования в боевых действиях с войсками Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 34 человека.